Украина потеряла еще двух украинских военнослужащих, в результате атаки боевиков на оккупированном Донбассе 6 апреля.

Трагическую новость сообщили в оперативно-тактической группировке «Схід».

Так, в результате вражеского минометного огня в районе Невельского один украинский военнослужащий получил ранения.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако, во время эвакуации он скончался.

Второй боец ВСУ подорвался на военном автомобиле недалеко от населенного пункта Степное. К сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью.

«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое военнослужащих. 5 апреля в районе проведения операции.

А также, Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе.