Вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе.

Такое предупреждение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков считает, что говоря о вступлении в НАТО, нельзя абстрагироваться от мнения жителей «ДНР» и «ЛНР»: «Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию».

Он также заявил, что Москва не видит, что Киев намерен взять под контроль подразделения ВС Украины на линии соприкосновения на Донбассе.

Как сообщалось ранее, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Напомним, на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое военнослужащих. 5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось о том, что на Донбассе 3 апреля из-за подрыва на мине погиб военнослужащий из Луцка — Сергей Сулима. Ранее он с медиком Светланой Землиной спасал под обстрелами раненных под Шумами.