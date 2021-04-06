В оккупированном Крыму произошел скандал. В школе села Дачное Судакского района учитель литературы Елена Руденко оправдала депортацию крымских татар в 1944 году, назвал их предателями.

Подробности в Facebook сообщает мама 4-классницы Самиры Алиевой.

По ее словам, детям в школе дали задание подготовить рассказ о своих дедушках и бабушках, которые прошли Вторую мировую войну. Ее дочь рассказала историю прадедушки — он воевал на фронте, получил серьезное ранение и вернулся домой. После возвращения весь народ был депортирован, в том числе выслали и родственников девочки. В итоге мужчина прожил в депортации всего лишь год и умер, его жена (прабабушка девочки) осталась с пятью детьми на руках.

Как только Самира закончила свой рассказ, учительница обратилась ко всему классу, где 9 крымскотатарских детей и 7 учеников славянской национальности:

«Я вам сейчас расскажу, почему крымских татар выслали. Их выслали потому, что они были предателями, а их предательство заключалось в том, что они помогали немцам, оккупантам захватить Крым».

Сейчас родители требуют привлечь учителя к ответственности, а «министерство образования» Крыма дать действиям педагога соответствующую оценку.

В сети опубликовали видео, на кадрах которого видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой «Нона-С», которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Платформа следует со станции Череха (Псковская область, Россия) на станцию «Симферополь-грузовой».

В Министерстве иностранных дел назвали призыв в оккупированном Крыму, который объявила Россия, военным преступлением.