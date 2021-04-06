В приграничных районах отдельных областей южного региона проводят собрания подразделений территориальной обороны. Их цель: подготовка защитников к выполнению задач по назначению, а именно контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Целью собрания является наращивание возможностей подразделений территориальной обороны к выполнению определенных задач. Основными целями сборов являются — совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах:

по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытию десантно-доступных участков побережья;

выполнению задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контролю населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями», —

говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Напомним, на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое военнослужащих. 5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось о том, что на Донбассе 3 апреля из-за подрыва на мине погиб военнослужащий из Луцка — Сергей Сулима. Ранее он с медиком Светланой Землиной спасал под обстрелами раненных под Шумами.