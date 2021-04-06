В случае катастрофы с COVID-19 в Украине могут ввести ограничения межобластного сообщения. Катастрофой глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал суточную заболеваемость инфекцией в 35-40 тысяч человек.

Такое заявление он сделал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, ждать ли в Украине блокпосты между регионами и ограничения межобластного сообщения, он ответил: «если будет какая-то катастрофическая ситуация». По его словам, все ограничения регулируются законами Украины: «Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано».

Радуцкий также объяснил, какое количество заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой:

«Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций».

В Украине зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степнов заявил, что в ближайшее время Украина должна объявить о закупках вакцины от коронавируса по новому контракту, и получить еще 10 миллионов доз препарата от COVID-19.