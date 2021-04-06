В Украине заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca), в связи с этим темпы вакцинации существенно замедлились. К примеру, Киевская область третий день не прививает людей.

Сергей Мартынчук, эпидемиолог, координатор вакцинальной кампании от COVID-19 в Киевской области в комментарии «Сегодня» признался, что у региона уже просто нет препарата. При этом вакцинацию на днях обещают продолжить, якобы другие области будут делиться.

«Есть приказ Минздрава, и нам вакцину должна передать Харьковская область. Вот сегодня-завтра она должна быть», – рассказал Сергей Мартынчук.

Вакцины, по данным издания, закончились не только у Киевской области. На утро 6 апреля о нулевых остатках на региональных складах отчитывалось восемь областей и две уже были на мизерных остатках. Минздрав уже опубликовал приказ и начал экстренно перебрасывать вакцины из одних регионов в другие.

У Харьковской области заберут еще 1,5 тыс. доз – для Черниговской области.

Из Днепропетровской в Херсонскую отправят 2 тыс. вакцин.

Львовская область отправит 2 тыс. доз в Тернопольскую.

При этом 25 марта в Украину из Китай привезли вакцину CoronaVac, но она не получила разрешения на применение. В ГП «Медичні закупівлі» сообщают, что не могут принять препарат, который привез «Лекхим», ведь на него до сих пор нет документов. Для разрешения вакцины требуются следующие документы:

сертификат качества,

серия продукции,

регистрационное удостоверение,

сертификат происхождения от производителя,

сведения о преквалификации ВОЗ,

документы, которые подтверждают соблюдение холодовой цепочки.

Китайскую вакцину CoronaVac Sinovac «Лекхим» должен был поставить еще 6 марта 700 тыс. доз из 1,9 млн доз. Теперь по договору предприятие должно заплатить 0,1% от непоставленной суммы продукции за каждый день просрочки и 7% за просрочку в месяц. В «Лекхиме» отказались комментировать, почему на препарат нет документов.

Напомним, Украина в апреле получит 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии в Южной Корее. Как известно, Индия временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca (CoviShield), чтобы расширить кампанию по вакцинации местного населения.

В государственном экспертном центре Министерства здравоохранения Украины озвучили главные побочные реакции после вакцинации от коронавируса препаратом от AstraZeneca (Covishield).