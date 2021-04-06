Запорожский окружной административный суд отменил решение местного областного совета 2012 года о признании русского языка региональным языком.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского облсовета.

Суд вынес решение 24 марта 2021 года. Решение облсовета от 16.08.2012 № 2 «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области» признано противоправным и недействительным.

Согласно статье 255 Кодекса административного судопроизводства Украины, решение суда вступает в законную силу после истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана, то есть с 23 апреля 2021 года.

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Украине нужно демонополизировать русский язык.

Кроме того, и министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна не отказываться от русского языка, а использовать его для контрпропаганды против Российской Федерации.

А вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил, что Россия выбрала для своей оккупационной стратегии языковой вопрос, следовательно, Украине нельзя забывать, чем для нее может обернуться эта проблема.

