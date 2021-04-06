Южноафриканский штамм, который уже зарегистрировали в Украине, точно также как и британский, более агрессивен и намного заразнее.

Такое заявление в интервью «Обозревателю» сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, и британский штамм, и южноафриканский – более агрессивные вирусы, которые имеют уменьшенный инкубационный период – до 1-3 дней. При этом он значительно контагиозен (заразнее), то есть заражает гораздо больше людей.

Степанов также добавил, что кроме дыхательной системы, штаммы влияют на другие органы. Они поражают почки, печень, центральную нервную систему. Также вирус поражает более молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет:

«Сейчас фиксируем увеличение количества людей молодого возраста 30-40 лет, находящихся в реанимации. То есть они достаточно тяжело переносят болезни. До 70% людей, которые переболели британским или южноафриканским штаммом, имеют постковидный синдром и нуждаются в дальнейшей реабилитации».