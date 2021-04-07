8 апреля православные отмечают Собор Архангела Гавриила, а по народному календарю Гавриил Благовест.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Празднование Собора Архангела Гавриила

Архангел Гавриил — один из ангелов, уважаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя». Архангел Гавриил научил в пустыне праотца Моисея книжному письму, сообщил ему о начале мира и создание первого человека и научил всякой премудрости. Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и открыл таинственное значение пророчества о семидесяти седмиц, сообщив о времени освобождения иудеев из вавилонского плена, а также о времени Боговоплощения. По церковному преданию именно Архангел Гавриил возвестил праведным Иоакиму и Анне о рождении от них Пресвятой Девы Марии, а священнику Захарии — о рождении святого пророка Иоанна Предтечи.

В православной иконографии святой Архангел Гавриил обычно запечатлен в образе Ангела-Благовестника с оливковой ветвью в руках — символом примирения Бога и творения.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в апреле

Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено было стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.

Приметы на 8 апреля