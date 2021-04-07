7 апреля мы празднуем Благовещение Пресвятой Богородицы и поздравляем с этим праздником близких людей.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых поздравлений в прозе и открыток.

Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброте душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворение, покоя и мира вашему дому.

***Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Я желаю вам добра и светлых помыслов, невыразимого счастья и неземной энергии, тепла для вашего сердечки и полную чашу благ для семейного очага.

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Как звук праздничных колоколов, пусть вера и благодать войдет в ваши сердца. Пусть любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте в ответ благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения вас .. Благополучие и здоровье в ваши дома.

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем ​​получать благу и добрую весть, никогда не потерять своей веры и искренней любви.

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