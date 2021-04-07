Благовещения Пресвятой Богородицы и — одно из самых больших христианских праздников. Христиане восточного обряда празднуют 7 апреля.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку музыкальных открыток и видеопривитань, которые помогут вам поздравить знакомых.

https://www.youtube.com/watch?v=qiGxFywL1g4

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю каждый день проживать легко и красиво, с каждой минутой получать только хорошие и радостные известия, с каждым мгновением чувствовать себя счастливым и любимым.

https://www.youtube.com/watch?v=FR7rG0UBKUg

***Поздравляю всех христиан с Благовещением Пресвятой Богородицы! Этот праздник наполнен верой, спокойствием и любовью, поэтому мне хочется пожелать всем терпения в жизни, спокойствия в мыслях и счастье в семье! Пусть ангелы всегда оберегают вас от болезни, зла и труда, а вашу жизнь в дальнейшем будет наполненным любовью к Богу и к людям!

https://www.youtube.com/watch?v=huoA7OsdDoE

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С праздником Благой вести, полученной Девой Марией от Ангела! Господь с нами, пусть сила Всевышнего хранит тебя от зла, болезни, зависти, печали и несчастий. Радости и благоденствия долгие годы, славя Господа

https://www.youtube.com/watch?v=mb7wpHlO4RQ

Читайте стихотворные поздравления с Благовещением .