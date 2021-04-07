Запорожская и Хмельницкая области вводят карантинные ограничения «красной» зоны с 9 апреля. Регионы перешли на «красный» уровень эпидопасности по показателям заболеваемости COVID-19.

Подробности рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 9 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях», — указано в сообщении.С 9 апреля в регионах будут действовать более жесткие карантинные ограничения.

Так, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Кроме того, в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

В то же время, местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Как мы уже рассказывали ранее, в Харькове с 10 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения. При этом, ужесточение карантина не повлечет за собой закрытие метро.

Также напоминаем, в Украине могут ввести комендантский час в качестве противоэпидемической меры, в случае резкого увеличения заболеваемости COVID-19.