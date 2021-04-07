В Верховной Раде обсудили возможности объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования и Фондом государственного соцстрахования на случай безработицы. Если реформу проведут, именно ПФУ будет выплачиваться пенсии, больничные, пособия по беременности и родам, и другие социальные выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба парламентского комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов.

По мнению главы Комитета Галины Третьяковой, такое объединение не только сократит расходы, но и повысит качество соцвыплат.

Вопрос о возможности ПФУ выполнять функции ФСС и Фонда на случай безработицы уже давно обсуждается из-за неэффективного управления двумя последними, а также через их убыточность, которая покрывается за счет дотаций из госбюджета. Вторая причина – отсутствие контроля на деятельностью Фонда соцстраха и Фонда по безработице со стороны государства.

«Сейчас большое количество граждан жалуется на 2-3 месячные задержки в выплатах больничных и декретных. Впрочем, ни разу правление ФСС не обращалось к государству по поводу недофинансирования. Кроме того, ФСС не дает прогнозной величины расходов на следующий год», – отметила Третьякова.

Она считает, что реорганизация Фонда соцстраха должна пройти как можно быстрее.

02 квітня 2021 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів робочу… Опубликовано Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вторник, 6 апреля 2021 г.

Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики планируют повысить размер прожиточного минимума, от которого зависят многие показатели выплат — от для зарплат до налогов и штрафов, но официальные показатели все равно не смогут угнаться за ростом цен.

Напомним, пенсионный возраст для женщин 1 апреля повышен до 60 лет.