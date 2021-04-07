Так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что ему не хватает крупных украинских городов, с которыми «было бы легче противостоять Киеву».

Такое заявление главарь боевиков «ДНР» сделал на пресс-конференции в среду, 7 апреля.

Отвечая на вопрос, почему в 2014 году не удалось образовать так называемые «народные республики» в Харькове и Одессе, но удалось в Донецке, Пушилин заявил, что «силы Украины были брошены на Харьков, а о Донецке в 2014 никто не задумывался, т.к. «у одного олигарха, т.н. «хозяина Донецка» якобы все было под контролем»

Также он ответил на вопрос, «почему у других городов не получилось»:

«Было много сопредседателей, поэтому СБУ не знала, кого убрать, чтобы обезглавить процесс. А у «Харьковских друзей» было обманчивое ощущение, что нужно возглавить процесс. В итоге у харьковчан было много руководителей, которые друг друга обвиняли в службе на СБУ», — считает боевик.

В то же время он признался, что ему «не хватает» некоторых городов.

«С «Харьковской народной республикой» нам было бы легче противостоять киевской власти. Нам не хватает Харькова, нам не хватает Одессы, нам не хватает Днепропетровска (имеется в виду Днепр — Ред.), Запорожья, Херсона. Может, еще каких-то других городов», — сказал Пушилин.

Как мы уже рассказывали ранее, посол Украины в Австрии Александр Щерба отреагировал на материал австрийской газетой Der Standard, в котором употребили термин «гражданская война» в отношении конфликта на Донбассе.

А Роман Бессмертный считает, что Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине. Владимир Путин намерен уничтожить Украину в экономическом и политическом смыслах.