Сегодня, 7 апреля, в Украине примут решение о введении новых тарифов на газ, в частности годовых тарифов. Всех поставщиков хотят обязать публиковать свои предложения на целый год.

Об этом говорится в повестке Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Однако, как говорит координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам. «Обозреватель» пишет, что обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после «низкого» сезона, то цена может быть значительно ниже.

«Опора» вместе с Ассоциацией энергоэффективных городов опубликовали заявление, в котором призвали пересмотреть проект постановления. «Несмотря на очевидное удобство для потребителя, которое состоит в прогнозируемости затрат на услугу, данное решение может привести к повышению конечной цены и искажения конкуренции на рынке», – уверены эксперты.

Главное о новых правилах:

25 апреля все поставщики газа покажут украинцам новые тарифы на газ;

тарифы будут действовать в течение года;

украинцы смогут выбрать лучший тариф и заключить с поставщиком контракт на год;

контракт можно в любой момент отменить: перейти на месячные или другие тарифы;

платить нужно будет равными частями за весь объем газа, который вы планируете использовать за год, или же за тот объем голубого топлива, который используете.

Как сообщалось ранее, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м и оказалась на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).

«Газпром» постепенно сокращает транзит газа через Украину.