В Харькове с 10 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения. При этом, ужесточение карантина не повлечет за собой закрытие метро.

Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, передает «Украина 24».

«Начиная с субботы мы введем более жесткие меры. Что касается общественного транспорта, метро будет работать, как и работало. Общественный транспорт будет работать, как и работал, поскольку это действительно нужно для перевозки людей», — пояснил он.

Так, с 10 апреля в Харькове будут действовать следующие дополнительные ограничения:

работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;

работа непродовольственных магазинов до 20:00;

на продовольственных рынках будет усилен контроль.

Также, 12 апреля 5-11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться без изменений. Детские сады также продолжат свою работу.

Напомним, Харьковская область оказалась на пороге попадания в «красную» зону карантина.

В этой зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений.

Как мы уже рассказывали ранее, в случае катастрофы с COVID-19 в Украине могут ввести ограничения межобластного сообщения. Катастрофой глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал суточную заболеваемость инфекцией в 35-40 тысяч человек.

А также, Зеленский подписал закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности.