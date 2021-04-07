COVID-19 у детей довольно часто проявляется такими симптомами, которые можно легко спутать с другими заболеваниями. Ранняя аллергия или простудные заболевания у детей также проявляются насморком, слезоточивостью.
Медики назвали главное отличие COVID-19 у детей от других заболеваний, передают «Известия«.
Так, весной симптомы коронавируса можно перепутать с проявлением сезонной аллергии у детей. Речь идет о раннем поллинозе, так называемой грибковой аллергии у детей.
Это заболевание проявляется в виде простудных симптомов, и родители могут начать лечить детей от COVID-19. Однако это очень опасно, поскольку неправильное лечение такой аллергии может привести к развитию астмы.
Для правильной постановки диагноза ребенку, необходима консультация медика, а также проведение теста на COVID-19.
«Коронавирусная инфекция у детей часто протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Симптомы могут быть неяркими, «смазанными», — пояснили медики.
Обязательно нужно оценивать эпидемиологическую ситуацию в окружении ребенка – есть ли случаи заболевания в детском саду, среди знакомых, среди контактов за последние две недели. Но самым важным отличительным фактором является признаки интоксикации организма.
У детей это: вялость, плаксивость, снижение аппетита, головная боль, рвота и тошнота, повышение температуры.
При аллергии даже на фоне воспаления симптомов интоксикации не бывает.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине внесли изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.
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