COVID-19 у детей довольно часто проявляется такими симптомами, которые можно легко спутать с другими заболеваниями. Ранняя аллергия или простудные заболевания у детей также проявляются насморком, слезоточивостью.

Медики назвали главное отличие COVID-19 у детей от других заболеваний, передают «Известия«.

Так, весной симптомы коронавируса можно перепутать с проявлением сезонной аллергии у детей. Речь идет о раннем поллинозе, так называемой грибковой аллергии у детей.

Это заболевание проявляется в виде простудных симптомов, и родители могут начать лечить детей от COVID-19. Однако это очень опасно, поскольку неправильное лечение такой аллергии может привести к развитию астмы.

Для правильной постановки диагноза ребенку, необходима консультация медика, а также проведение теста на COVID-19.

«Коронавирусная инфекция у детей часто протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Симптомы могут быть неяркими, «смазанными», — пояснили медики.

Обязательно нужно оценивать эпидемиологическую ситуацию в окружении ребенка – есть ли случаи заболевания в детском саду, среди знакомых, среди контактов за последние две недели. Но самым важным отличительным фактором является признаки интоксикации организма.

У детей это: вялость, плаксивость, снижение аппетита, головная боль, рвота и тошнота, повышение температуры.

При аллергии даже на фоне воспаления симптомов интоксикации не бывает.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине внесли изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Тем временем, в Кировоградской области подтвердили украинский вариант «британского» штамма коронавируса.