В Украине уровень безработицы из-за введения карантина в апреле-июне возрастет до около 12% (или каждый восьмой — НП.) в сезонно скорректированном выражении.

Об этом говорится в сообщении-прогнозе НБУ, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

«Введение карантина, которое пришлось на вторую половину марта, не имело значительного влияния на уровень безработицы в 1 квартале. «Вместе с тем во втором квартале уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении», — говорится в инфляционной отчете Нацбанка.

В Нацбанке пояснили, что такая оценка основана на прогнозе по спаду реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов о количестве лиц, ранее работавших но потерявших работу из-за введения карантинных мероприятий.

«Оценки скорректированы на основе предположений про определенное расширение штата на предприятиях, где столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги, а также на том, что что часть тех, кто потерял работу или был в ее поисках до введение карантина, откажется от намерений найти работу и выбудет с рабочей силы», — говорится в инфляционной отчете.

«Больше всего количество новых вакансий снизилось в секторах, где сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговли. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности спрос на рабочую силу снизился и в других секторах. Меньше количество вакансий снизилось в частности в сфере ИТ, наиболее приспособленной к работе в дистанционном режиме (здесь доля дистанционно работающих достигла 90%), и в сельском хозяйстве из-за традиционного повышения спроса на рабочую силу в период посевной кампании», — говорится в инфляционной отчете.

Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.

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