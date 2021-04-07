В Украине снизились темпы вакцинации от коронавируса, поскольку заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca). При этом еще 25 марта в Украину из Китая привезли вакцину CoronaVac, но она до сих пор не получила разрешения на применение.

В ГП «Медичні закупівлі» заявляют, что не могут принять препарат, который привез «Лекхим», ведь на него до сих пор нет документов. Для разрешения вакцины требуются следующие документы:

сертификат качества,

серия продукции,

регистрационное удостоверение,

сертификат происхождения от производителя,

сведения о преквалификации ВОЗ,

документы, которые подтверждают соблюдение холодовой цепочки.

«Сегодня» отмечает, что китайскую вакцину уже тестировали в Бразилии, Турции и Индонезии. Испытания показали разную эффективность: 78% показали испытания в Бразилии. Позже выяснилось, что эта эффективность не посчитали случаи, когда после вакцинации человек мог перенести коронавирус в легкой форме. Если учитывать и легкие симптомы, то эффективность снижается до 50,4%. При этом 83,5% эффективности показали окончательные результаты III фазы в Турции, 65,3% показали итоги испытаний фазы III в Индонезии.

Отметим, эффективность исследования меняется в зависимости от того, как проводится клиническое испытание. Критерии самого исследования могут отличаться в каждой стране, и такие факторы, как количество добровольцев, уровень контакта с вирусом, каким способом монтировались симптомы во время исследования – это все влияет на различие в результатах.

Sinovac пока не обнародовала подробных отчетов исследований, при этом вакцина одобрена для использования в Китае. Вакцины заказали/получили/одобрили: Бразилия, Мексика, Турция, Албания, Босния, Азербайджан, Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Уругвай, Камбоджа, Китай, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Доминиканская Республика, Сальвадор, Бенин, Джибути, Южная Африка, Тунис, Зимбабве, Фиджи.

Пока что ВОЗ окончательно не одобрила эту вакцину. Как известно, ВОЗ оценивает вакцину, как средство для экстренного применения. Ориентировочно оценка завершится в середине апреля. Предварительно в организации заявили, данные по CoronaVac говорят о том, что препарат соответствуют требованиям ВОЗ по эффективности.

Накануне в Европейском агентстве по лекарственным средствам не подтвердили заявление своего же представителя Марко Кавалери о связи вакцины AstraZeneca с тромбозом. При этом глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам — регулятора Евросоюза, который отвечает за вакцины, — Марко Кавалери подтвердил связь вакцины от коронавируса от AstraZeneca и образования тромбов.