В сети опубликовали доказательства того, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику.

Новые кадры разместил в Twitter украинский блогер под ником IgorGirkin.

На кадрах можно увидеть несколько колонн из десятков единиц боевых машин, в частности из Краснодарского края и Воронежской области РФ.

Воронежская обл, 6.04.2021 блестя тактическими знаками pic.twitter.com/5koE4roSON — IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021

Как сообщалось ранее, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. В Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают россиянами и жителей Донбасса.