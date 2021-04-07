Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине. Владимир Путин намерен уничтожить Украину в экономическом и политическом смыслах.

Такое заявление в эфире «Обозревателя» сделал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный.

По его мнению, Кремль взял курс на эскалацию конфликта, на его обострение:

«С моей точки зрения, ситуация будет развиваться либо путем обострения боевых действий по линии фронта на Донбассе и в Крыму, либо путем возникновения новых мест столкновения между ВСУ и Российской Федерацией. Если сохранится такая ситуация, как на сегодняшний день, когда не выработано общей позиции между Вашингтоном и Брюсселем, она может разворачиваться по очень неприятному для Украины сценарию».

Он также добавил, что в случае развития острого сценария (боевых действий), худшее, что может произойти – Украина в очередной раз станет полем боя.

Бессмертный также обращает внимание на то, что после последней встречи онлайн между канцлером Германии, президентом Франции и президентом Российской Федерации, Кремль раздул вопрос Украины:

«Это означает, что центром удара ближайших месяцев и лет для России, для Кремля, для Путина является Украина, что мы находимся в эпицентре».

Он также подчеркнул, что главной целью давления России – политического, экономического, военного – является уничтожение Украины как государства.

«Помните, когда-то говорили, что все застопорится, Крым, Донбасс… Нет, не будет этого! Не будет покоя! С 2015 года, когда, казалось бы, активная фаза войны остановлена, напряжение в десятки раз возросло. Количество вооружений невиданно возросло. Посмотрите на цифры бюджета армии России. Казалось бы, санкционная политика должна была заставить уменьшить этот бюджет, но он растет. Это означает, что агрессивные планы Кремля никуда не делись. Они остаются на столе, и так или иначе Кремль будет их реализовывать», — резюмировал он.

Накануне в сети опубликовали доказательства того, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику.

Также сообщалось, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. В Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают россиянами и жителей Донбасса.