Литва хочет предложить союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ), реализовав который страна может стать членом Североатлантического альянса.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает BNS.

«В ближайшее время мы должны сообщить коллегам, чтобы они пересмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине…Мы начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО повторил свое предложение о предоставлении Украине плана членства», — сказал Ландсбергис.

Он считает, что это станет сигналом для РФ о том, что трансатлантическое направление, которые выбрала Украина, среди стран-членов НАТО находит отклик и ценится.

Также, министр иностранных дел по делам Европейского союза и сотрудничества Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что вопрос о предоставлении ПДЧ в НАТО для Украины должен будет обсуждаться в июне.

Ранее, президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем завершения войны на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

А в Кремле заявляют, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе.