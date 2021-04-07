На Донбассе за прошедшие сутки, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушали режим прекращения огня. Вчера в зоне ООС погибли двое украинцев.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Песков и Опытного боевики применяли запрещенные минометы 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Авдеевки, Новоселовки Второй, Каменки и Гнутово противник вел огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки «Север» боевики применили минометы 82-калибра, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы возле Новгородского. Вблизи Шумов и Золотого-4 — гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На обстрел боевиков украинские военные открывали огонь. О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

На оккупированном Донбассе, 6 апреля, погибли два украинских защитника – старший лейтенант Владимир Шпак и солдат Максим Стеблянко.

С начала перемирия на Донбассе, которое было установлено 27 июля 2020 года, от вражеских выстрелов погибли 28 украинских военнослужащих. При этом, большая часть из них умерли в 2021 году.