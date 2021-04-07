В Кировоградской области подтвердили украинский вариант «британского» штамма COVID-19. Результаты подтвердила референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, где и выявили «украинский вариант» в полученных образцах.

Детали обнародовала пресс-служба Кировоградский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«5 апреля получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г. Лондон), согласно которым установлено циркуляцию штаммов вируса SARS-СоV-2 «Британский вариант-VOC_20DEC-01 «UA variant» среди жителей Кировоградской области», — указано в сообщении.

Ранее, 6 апреля, в Харьковской, Сумской и Житомирской областях подтвердили циркуляцию «британского» штамма COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, Словакия (член НАТО и ЕС) получила от России вакцину «Спутник V«, но не идентичную той, что получила одобрение авторитетного медицинского журнала The Lancet.

Напомним, Украина лидирует по заболеваемости и смертности от COVID-19 в Европе. В Украине, напомним, зафиксировано 15 415 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.