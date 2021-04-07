Синоптики объяснили, какой будет погода в апреле.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Для апреля характерно быстрое нарастание тепла. В первой декаде этого месяца завершается переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов в сторону повышения. Переход через 10 градусов осуществляется во второй половине апреля, а в Карпатах i горах Крыма только в мае.

Среднемесячная температура воздуха составляет 7 … 11 градусов, в горных районах 2 … 6 градусов.

Абсолютный минимум температуры был зафиксирован на уровне 3-16 градусов мороза. В Сумской, Черниговской, Харьковской областях и в Карпатах — до 17-22 градусов мороза. Абсолютный максимум 26 … 33 градусов, а в горных районах 21 … 22 градуса.

Среднемесячное количество осадков в апреле составляет 22-62 мм, а в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах — до 84 мм. На высокогорье — до 117 мм.

В апреле 2021 среднемесячная температура, согласно прогнозу синоптиков, предполагается 9 … 12 градусов, в горах 5 … 7 градусов, что несколько выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 23-44 мм, а в горах 50-76 мм, что меньше средних многолетних значений.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что апрель начнется прохладной температурой, а в некоторых областях даже возможные ночные заморозки Первые 7 дней апреля будут холодные, а затем сразу резкое повышение температуры на 10-12 градусов тепла. Начиная с 10 числа придется не апрель, май. Начнется очень жаркая погода, будет мало дождей.