Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, которых накануне задержали при попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Среди них брат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка — Юрий Зонтов.

Об этом глава ОГП сообщила на своей странице в Facebook.

Напомним, НАБУ задержало Юрия Зонтова, он пытался получить взятку. Как сообщил член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко, деньги предназначались брату адвоката – Павлу Вовку.

«Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако, по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь – прямая дорога на скамью подсудимых», – отметила прокурор.

Венедиктова также добавила, что у одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что схему получения взяток организовал глава Окружного административного суда Киева — Павел Вовк, а безопасность Вовка обеспечивал его брат — замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов.

«3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен, 100 шекелей, а также коллекцию старинной антикварной утвари изъяли детективы НАБУ в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка! … Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри). Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки», — пишет Бутусов.

«Зонтов является заместителем начальника управления Службы внешней разведки Украины! Именно Зонтов обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата. Зонтов был принят на службу в СВР на высокую должность, но глава СВР Валерий Кондратюк, назначенный на должность по протекции главы Офиса президента Андрея Ермака, не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами. Зонтов при этом в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства, и этого тоже никто не заметил. Похоже, СВР не проверяет деятельность своих сотрудников — ну или наоборот, так было надо?», — комментирует Бутусов.

Как сообщалось ранее, Павла Вовка решили не отстранять от обязанностей председателя Окружного административного суда Киева.