В Украине зафиксировано 15 415 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 5587 человек, выписаны из больниц — 6030, умерли — 481.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1784579 человек;

выздоровели — 1373851 человек;

летальных случаев — 35 498;

проведено ПЦР-тестов — 8456635.

