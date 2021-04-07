Погода в Украине завтра, 8 апреля, существенно не изменится: местами еще возможен мокрый снег, а кое-где и вовсе ударят морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, осадки прогнозируются на западе, местами в северных областях и в Винницкой области. На остальной территории будет сухо, только в Крыму и Приазовье пройдет дождь.

Температура воздуха ближайшей ночью в западных и северных областях будет низкой — ожидается 0-4 градуса мороза, однако днем ​​начнется маленькое потепление 6-10 градусов.

Ветер будет западный, умеренный, до порывистого.

В Киеве 8 апреля ночью и утром небо прояснится, но днем будет пасмурно, существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха в столице ближайшей ночью будет на уровне 0-2 градусов мороза, завтра днем ​​потеплеет до 7-9 градусов.

На выходных воздух будет прогреваться до 10-16 градусов.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.