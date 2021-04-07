В Украине пока не пришло время говорить о введении паспортов вакцинации от COVID-19. Однако, уже стало известно о возможных форматах такого документа в Украине.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает «Интерфакс-Украина».

Радуцкий подчеркнул, что Украина четко придерживается международных санитарных норм.

«Но в мире вакцинировано 0,88% населения, о каких вакцинных паспортах можно говорить? Это больше медийная история, чем реальность. Если каждая страна будет вводить такой собственный паспорт, то сколько времени займут межправительственные соглашения о признании таких паспортов?», — пояснил нардеп.

Он предположил, что документ о вакцинации будет выдаваться по примеру «желтого бланка», который применялся для поездок в страны с распространением желтой лихорадки.

«Возможно, будет развиваться практика выдачи документа о вакцинации, который применялся для посещения стран, где была распространена желтая лихорадка, такой специальный желтый бланк международного образца. Но, скорее всего, это будет какой-то электронный документ», — резюмировал Радуцкий.

Как мы уже рассказывали ранее, Рада поддержала законопроект №4355, который предусматривает узаконивание цифровых паспортов.

Напомним, в ЕС представили проект сертификата здоровья (COVID-паспорт). За соответствующий проект еще должны проголосовать члены Евросоюза, но эксперты говорят, что документ поддержат – особенно, страны, экономика которых зависит от туризма.