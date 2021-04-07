Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине. Тема переброски военной техники на границу с Украиной остается главной уже много дней, накануне в сети опубликовали доказательства того, что Россия перебрасывает на границу военную технику. При этом и эксперты не исключают военного конфликта, но отмечают, что Москве он крайне невыгоден.

Об этом говорится в материале «Сегодня».Для вторжения сейчас неудачное время

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас – неудачный момент для начала боевых действий, хотя угроза вторжения есть всегда:

«Я не вижу причин, почему сейчас для них более важно вторгаться, чем в 2014 году. Тогда они гораздо меньше потерь понесли бы, чем сейчас. Просто из-за внутренних проблем в украинском государстве. А сейчас Украина гораздо серьезнее настроена, имеет больше возможностей для обороны».

Эксперт назвал возможный сценарий развития событий: российское вторжение под флагами сепаратистских республик, как это было в 2014-15 годах.

«Полномасштабная война будет означать системный кризис в отношениях с Западом – прахом пойдут все усилия Путина по диалогу. Он пять лет пытается возобновить и уже частично возобновил диалог с Западом. А тут в один момент он сам все это разрушит? Зачем? Это же бессмысленно! Пугать – да. Но чтобы вторгаться напрямую, самим, под российским флагом, я не вижу никаких оснований и причин для этого», – отметил Фесенко.На Кремль повлияла Америка

Военный эксперт Александр Палий считает, что Россия действительно планировала полномасштабное вторжение в Украину. «Это была реальная установка», – отмечает эксперт.

«Сначала они ограничили поставки в Украину дизельного топлива, для нашей военной техники, очевидно. Потом начали стягивать войска к границе. Затем активизировалась пропаганда про убитого на Донбассе мальчика. То есть все это делалось для того, чтобы напасть на Украину и чтобы за Украину никто не заступился», – считает он.

Однако, считает эксперт, планы РФ подпортила позиция Штатов. В частности, речь идет и о заявлении американского министра обороны и о звонке президента Байдена.

«После этого у россиян что-то немножко заглохло. То есть сейчас мы видим, что американские сигналы на них повлияли», – добавил Палий.

Политолог также отмечает, что в случае нападения Украина получит серьезную поддержку со стороны партнеров – «поэтому это будет одно из последних преступлений России в ее истории». «Мы знаем, что в Корее в свое время американцы прямо воевали. Но это необязательно. Здесь будут совершенно другие технологии. Мы видели, что сделали турецкие беспилотники с российскими войсками в Сирии. У американцев более продвинутые технологии. Численность войск мало что значит – сейчас не время десятимиллионных армий», – добавил он.Путин пытается привлечь внимание Запада

Перемещениями войск Владимир Путин пытается привлечь к себе внимание Запада и россиян. Тем более что на осень назначены выборы в Государственную думу. Так считает бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

«Тут несложно провести аналогию с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который начинает выпускать ракеты, когда ему нужно внимание мирового сообщества. Вспомните, как зашкаливал рейтинг Путина, когда в 2014 году он оккупировал Крым, а после развязал войну на Донбассе. С учетом того, что осенью состоятся выборы в Госдуму, то градус напряжения будет возрастать», – отмечает Селезнев.

Военный эксперт также говорит, что обострения на Донбассе возможны, однако только локальные – «у России недостаточно сил и средств, чтобы проводить масштабные военные операции против Украины».

«Возле украинской границы пока не фиксируется достаточно сил, которых было бы достаточно для полномасштабного вторжения. Это просто один из элементов силового, информационного и психологического давления – чтобы заставить Украину пойти на уступки в переговорном процессе», – добавил Селезнев.Война приведет к отключению России от Swift

Российский политолог Андрей Пионтковский уверен: если Кремль пойдет на открытую агрессию, то начнется «настоящая экономическая война».

«Это будет отключение от Swift, нефтяное эмбарго, ну и, наконец, арест того самого российского триллиона, которым американцы грозятся начиная с закона 2017 года, но так ни разу и не решились. Тотальная экономическая война начнется немедленно после малейшего движения российских вооруженных сил, например, в направлении Мариуполя», – отметил он.Путин хочет возродить Российскую империю

Своими действиями Кремль пытается создать военную истерию среди населения России. Давление на Украину – вопрос второй. Так считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

«Как только стихает военно-патриотическая истерия, власть сразу теряет популярность и поддержку. Поэтому каждый раз нужно подбрасывать новые поленья в этот огонь перманентной войны. Кроме того, Путин хочет войти в историю как возродитель Российской империи, а без Украины империя оказывается какая-то неполноценная», – говорит Эйдман.

По его мнению, большую войну Путин начать сейчас не сможет. Причина: у России для этого нет экономических ресурсов.

«Во-первых, Украина уже не такая, как была в 2014 году. Армия стала намного сильнее, много нового вооружения закуплено за это время. Во-вторых, это санкции. Открытое вторжение привело бы к масштабным санкциям. Тем более, администрация Байдена и Конгресс на это готовы», – подчеркнул эксперт.

Эйдман уверен, что новая война приведет к мощному экономическому кризису. В частности, боевые действия приведут к:

падению рубля;

окончательному оттоку иностранных инвестиций;

обвалу фондового рынка.

«На носу выборы в Госдуму, а власть и так теряет поддержку. Голосование, конечно же, будет фальсифицировано, тем не менее, элементарная поддержка населения нужна. А в случае нового кризиса никакая патриотическая истерия не сможет закрыть людям глаза на их экономическое и социальное положение», – говорит Эйдман.Началась новая холодная война

Вероятное объяснение концентрации российских войск вдоль границы с Украиной – военные учения НАТО Defender Europe 2021, активная фаза которых начнется в мае.

«Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. Как бы она поступила в случае реальной войны. То есть военные играют в свои шахматы. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму – по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ – россияне двигают своих коней», – рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также он считает, что в отношениях США и России началась новая холодная война – после того, как президент Байден назвал Путина убийцей.

«Государства разделились на два блока: Китай, Россия, Иран – авторитарный блок; США и Запад – демократический блок. Украина и Беларусь находятся посредине. То есть мы в ситуации, когда одни из нас хотят сделать «серую зону», на которой идет игра, а другие – чтобы мы стали частью мировой демократии», – отметил спикер.

Арестович подчеркивает, что Путин, проигравший в Ливии, Сирии и Азербайджане, попытается отыграться в Украине. Кремль также хочет добиться уступок в рамках «нормандского формата» – «чтобы мы двигались, повышали красные линии и шли на прямые переговоры с так называемыми «ЛДНР».

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный говорит, что Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине. Владимир Путин намерен уничтожить Украину в экономическом и политическом смыслах.

Как сообщалось ранее, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. В Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают россиянами и жителей Донбасса.