Словакия (член НАТО и ЕС) получила от России вакцину «Спутник V«, но не идентичную той, что получила одобрение авторитетного медицинского журнала The Lancet.

Об этом говорится в материале Dennik N.

К такому выводу пришли эксперты Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами, которые провели исследование российской вакцины:

«У нас нет четкого ответа на вопрос, безопасно ли начинать вакцинацию даже после того, как вакцина была проверена нашим Государственным институтом по контролю за лекарствами».

В институте сообщили, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако только на основе этих тестов нельзя дать заключение об эффективности и безопасности «Спутник V» для людей.

Также словацкий институт не получил всех документов о производстве или безопасности, необходимых для оценки. Более того, сообщается, что импортируемые в Словакию вакцины не являются полностью идентичными вакцине, результаты которой были опубликованы в The Lancet. Они не такие же, как те, что используются в других странах.

Накануне глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам — регулятора Евросоюза, который отвечает за вакцины, — Марко Кавалери подтвердил связь вакцины от коронавируса от AstraZeneca и образования тромбов.

Министерство здравоохранения Нидерландов приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca лиц моложе 60 лет. Такое решение правительства Нидерландов вызвано тем, что в стране обнаружили пять случаев тромбоза у женщин в возрасте от 25 до 65 лет после прививки препаратом AstraZeneca