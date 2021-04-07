В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 7 апреля.

По всей стране сегодня ожидаются осадки — дожди разной интенсивности, местами возможно со снегом. Температура воздуха на западе опустилась до 3-5 градусов тепла. В центре и на севере 2-6 тепла. На востоке и юге 9-15 градусов тепла.

7 апреля во западных, северных и большинстве центральных областей осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова. В южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.