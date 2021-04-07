Украина договорилась о новых поставках в страну вакцин против COVID-19 от нескольких новых производителей. Новые поставки вакцины в страну могут произойти еще до конца весны.

Соответствующее заявление на заседании правительства сделал глава Минздрава Максим Степанов.

Как утверждает министр, Украина уже имеет «на руках» контракты на поставки 24 миллионов доз вакцин.

Был озвучен перечень конкретных производителей вакцин, которые получит Украина:

10 миллионов доз вакцины Novavax (поставки стартуют в июле 2021 года);

3 миллиона доз вакцины Covishield (500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 миллиона доз поставят в апреле-мае);

2 миллиона доз вакцины от компании Sinovac (215 тысяч доз уже находятся в Украине);

10 миллионов доз вакцины от компании Pfizer (поставки в течение года);

8 миллионов доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

Таким образом, Украина может рассчитывать на 33 миллиона доз вакцин.

https://www.youtube.com/watch?v=4wmhiYZB0Sw

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине снизились темпы вакцинации от коронавируса, поскольку заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca). При этом еще 25 марта в Украину из Китая привезли вакцину CoronaVac, но она до сих пор не получила разрешения на применение.

Также эксперты считают, что регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и Киев.