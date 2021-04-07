В России заявили, что на территории Украины и в Черном море якобы происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО.

Громкое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сегодня, 7 апреля.

Кроме прочего, российская чиновница утверждает, что началась активизация «разведывательной деятельности иностранных государств» в Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения на Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.

«Все это не способствует безопасности в регионе, урегулированию конфликта на Донбассе», — заявила представитель МИД РФ.

Украину и страны НАТО призвали «остановить военные приготовления».

Отметим, в 2021 году запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса НАТО.

Ранее, в Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут находиться там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.

Как мы уже рассказывали ранее, в Кремле заявляют, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе.

В свою очередь, НАТО заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.