Украина может получить 33 млн доз вакцин от коронавируса. Наша страна договорилась о поставках сразу с несколькими производителями. Первые контракты хотят полностью закрыть до конца весны.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Он также озвучил перечень конкретных производителей:

10 миллионов доз вакцины Novavax (поставки стартуют в июле 2021 года);

3 миллиона доз вакцины Covishield (500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 миллиона доз поставят в апреле-мае);

2 миллиона доз вакцины от компании Sinovac (215 тысяч доз уже в Украине);

10 миллионов доз вакцины от компании Pfizer (поставки в течение года);

8 миллионов доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

В Украине снизились темпы вакцинации от коронавируса, поскольку заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca). При этом еще 25 марта в Украину из Китая привезли вакцину CoronaVac, но она до сих пор не получила разрешения на применение.

Накануне в Европейском агентстве по лекарственным средствам не подтвердили заявление своего же представителя Марко Кавалери о связи вакцины AstraZeneca с тромбозом. Хотя ранее глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам — регулятора Евросоюза, который отвечает за вакцины, — Марко Кавалери подтвердил связь вакцины от коронавируса от AstraZeneca и образования тромбов.