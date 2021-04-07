Киев выполнил предусловие для переговоров по безопасности в ТКГ и опубликовал текст обязательств Украины по прекращению огня.

Текст опубликован на сайте Министерства обороны Украины и СНБО 27 марта 2021 года.

Данные обязательства ссылаются на соглашение от 23 июля 2020 года, когда согласовывалось то самое перемирие. И что мы видим в данных обязательствах, которые взял на себя Киев. Черным по белому: ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Таким образом, устанавливается дополнительный предохранитель для бессистемного и бесконтрольного открытия огня.

Однако, уже 27 июля 2020 года Минобороны Украины фактически разрешило украинским военным самостоятельно принимать решение открывать огонь «в случае нарушения противником режима «тишины» и создания угрозы жизни».

В результате в марте-апреле 2021 года это уже привело к ежедневным обстрелам на линиях разграничений, что неоднократно фиксирует и ОБСЕ.

Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию в ТКГ, высказался еще жестче: «Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом». Заявление было сделано 7 февраля 2021 года, то есть почти через семь месяцев после вступления в силу согласованных формулировок по перемирию. При этом официально Киев из договоренностей не выходит. А если соглашение о перемирии трактуется вольно, оно перестает быть соглашением.

Что имеем на выходе?

Вместо движения к миру, к продолжению мирного процесса, мирных переговоров, делегация Украины в ТКГ взяла курс на их срыв. И на это направлены фактически все действия и Кравчука, и Резникова, и Арестовича.

И если раньше о деструктивной позиции Киева заявляла только Россия, то сейчас к ее позиции фактически присоединились и Франция с Германией – не пригласив Зеленского на обсуждение судьбы Донбасса. Потому что с ним не о чем разговаривать…

Сергей Донцов