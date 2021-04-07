Украина лидирует по заболеваемости и смертности от COVID-19 в Европе. В Украине, напомним, зафиксировано 15 415 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Согласно данным онлайн-счетчика Worldometers, больше всего смертей зафиксировано в Польше — 638. Одновременно в Украине накануне был установлен антирекорд — 481 пациентов скончались.

Сейчас в мировом рейтинге заболеваемости Украина занимает 16 место, но при этом у нас наблюдается резкий скачок суточной заболеваемости. И в европейском рейтинге мы занимаем уже 8 позицию по заболеваемости.



Как сообщалось ранее, Словакия получила от России вакцину «Спутник V«, но не идентичную той, что получила одобрение авторитетного медицинского журнала The Lancet.

Накануне глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам — регулятора Евросоюза, который отвечает за вакцины, — Марко Кавалери подтвердил связь вакцины от коронавируса от AstraZeneca и образования тромбов.