Посол Украины в Австрии Александр Щерба отреагировал на материал австрийской газетой Der Standard, в котором употребили термин «гражданская война» в отношении конфликта на Донбассе.

У себя в Twitte Щерба пишет, что на восток Украины вторглась Россия:

«Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – с другой. Но это не оккупация, а «гражданская война» для Der Standard».

Отметим, Der Standard опубликовало статью под заголовком «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». При этом, в статье эти слова подаются как якобы цитата президента Украины Владимира Зеленского.

Щерба также поинтересовался, предоставит ли австрийская газета возможность для честной дискуссии по поводу российско-украинского вооруженного конфликта.

Накануне в сети опубликовали доказательства того, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику.

Также сообщалось, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. В Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают россиянами и жителей Донбасса.