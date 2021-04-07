Глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам — регулятора Евросоюза, который отвечает за вакцины, — Марко Кавалери подтвердил связь вакцины от коронавируса от AstraZeneca и образования тромбов.

Об этом он рассказал в разговоре с газетой Il Messagero.

Он пояснил, что связь точно есть — но уточнил, что пока что специалистам не удалось выяснить, что именно вызывает такую реакцию. Кавалери анонсировал официальное объявление об этом от EMA.

Как известно, о случаях образования тромбов после использования этой вакцины сообщали многие страны. К примеру, 3 апреля сообщалось, что Британское Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) выявило 30 случаев образования тромбов среди введенных 18,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Было зафиксировано 22 случая редкого и специфического типа тромбов в мозговых венах и 8 случаев другого тромбообразования на фоне пониженных тромбоцитов (тромбоцитопения).

А в марте трагедия произошла в Грузии, там впала в кому и скончалась после укола вакциной от AstraZeneca 27-летняя медсестра.

Несмотря на это Ранее EMA заявляло об отсутствии оснований для отказа от вакцины, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca. Как заявил регулятор, «нет никаких доказательств, которые поддерживали бы ограничение использования вакцины AstraZeneca для любого населения». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала продолжать вакцинацию этим препаратом.

В начале апреля стало известно, что Министерство здравоохранения Нидерландов приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca лиц моложе 60 лет. Такое решение правительства Нидерландов вызвано тем, что в стране обнаружили пять случаев тромбоза у женщин в возрасте от 25 до 65 лет после прививки препаратом AstraZeneca.