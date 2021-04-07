В Хмельницком прекратили деятельность фейкового «городского совета», «депутаты» которого сотрудничали с блогером Анатолием Шарием, подозреваемым в госизмене, а также могли управляться спецслужбами РФ,

Подробности обнародовала пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Как сообщается, силовики провели обыски у «депутатов» незаконно созданного «Хмельницкого горсовета» и на данный момент устанавливаются все причастные к преступлению.

Во ходе обысков у представителей «органов местного самоуправления и государственной власти «Республики Украина» и «территориальной общины города Хмельницкий» правоохранители обнаружили:

уставы;

печати и бланки;

протоколы заседаний;

распоряжение, удостоверение и переписки самопровозглашенных органов;

агитационные материалы;

карточки платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи.

«Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ», – указано в сообщении.

Также, в СБУ считают, что фигуранты активно сотрудничали с Шарием.

«Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя», – резюмировали в СБУ.

Как мы уже рассказывали ранее, скандальный блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск после того, как 25 февраля проигнорировал допрос по делу о государственной измене.