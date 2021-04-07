Статистика по COVID-19 в Украине в ближайшие недели не изменится, а лидировать по показателю суточной заболеваемости будут семь регионов.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и Киев.

Как сообщалось ранее, в Украине снизились темпы вакцинации от коронавируса, поскольку заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca). При этом еще 25 марта в Украину из Китая привезли вакцину CoronaVac, но она до сих пор не получила разрешения на применение. В ГП «Медичні закупівлі» заявляют, что не могут принять препарат, который привез «Лекхим», ведь на него до сих пор нет документов.

Накануне в Европейском агентстве по лекарственным средствам не подтвердили заявление своего же представителя Марко Кавалери о связи вакцины AstraZeneca с тромбозом. При этом глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам — регулятора Евросоюза, который отвечает за вакцины, — Марко Кавалери подтвердил связь вакцины от коронавируса от AstraZeneca и образования тромбов.