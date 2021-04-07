Бывший депутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь квартиру своей жены, в которой на тот момент находилась она и 4 детей.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Все произошло на улице Героев обороны, 10.

Примечательно, что первым в полицию позвонил именно мужчина. Он сообщал о «домашнем насилии». По его словам, он пытался забрать у жены ружье, но она не отдавала. Сразу после этого в полицию поступил второй звонок — на этот раз уже женщина сообщала, что ее муж пытается поджечь квартиру, где находится она с четырьмя малолетними детьми.

Очевидцы сообщили, что как только полиция приехала на место происшествия, соседи пары стали жаловаться на мужчину. Люди сообщили, что пьяный мужчина приехал на Bentley и поджег квартиру на шестнадцатом этаже. Они также добавили, что ранее он уничтожил автомобиль своей жены.

По словам бывшего депутата, жена ему изменяла.

По данным «Киева Оперативного», задержанным оказался бывший депутат Виталий Даниленко, 1975 года рождения, уроженец Чернигова.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе мама школьника побила директора школы и завуча.

Во фракционном чате «Слуг народа» была опубликована информация о якобы «ножевом ранении» нардепа Николая Тищенко, которая по итогу оказалось фейком.