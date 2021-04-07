С 5 апреля проезд в общественном транспорте Киева возможен только при наличии специального пропуска. Многие с такими ограничениями, которые ввели из-за вспышки заболеваемости COVID-19, не согласны. Некоторых из них начали вымещать злость на машинах.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что на Троещине по адресу проспект Маяковского, 38/10 кто-то разбил окно троллейбуса. Рядом лежали три камня от брусчатки:

«Пр. Маяковского, 38/10. Разбитое стекло в троллейбусе, рядом три камня от брусчатки, на месте полиция и люди Скорее всего, наш народ обиделся что их не хотят возить».

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что ситуация с коронавирусом в Украине самая тяжелая за все время пандемии, необходимо ввести жесткий карантин с ограничениями на передвижение внутри страны и на путешествия за границу.

В случае катастрофы с COVID-19 в Украине могут ввести ограничения межобластного сообщения. Катастрофой глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал суточную заболеваемость инфекцией в 35-40 тысяч человек.