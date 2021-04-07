В Украине уже массово подделывают справки об отсутствии коронавируса. Случаи выявления фейковых документов зафиксировали в Кривом Роге, Киеве, Краматорске и Ровно. Несмотря на то, что фигурантов скандала правоохранители взяли под стражу, статистику подделок в стране не ведут.

Об этом пишет «Телеграф».

По информации издания, в нескольких городах Украины выявили случаи подделывания справок об отсутствии заражения коронавирусом. Один из последних инцидентов произошел в Кривом Роге в конце марта – там женщина за 1000 гривен делала людям «липовые» документы на бланках частных медицинских лабораторий.

Как известно, справки об отсутствии COVID-19 в Украине подделывают для того, чтобы человек не сдавал анализы и при этом мог выезжать за границу.

Объявления об услуге выдачи поддельного документа расклеивают просто на улице, но при этом в полиции говорят, что за статистикой подделок документов или же попыток продажи вакцины против коронавируса никто не следит.

Как сообщалось ранее, Украина лидирует по заболеваемости и смертности от COVID-19 в Европе. В Украине, напомним, зафиксировано 15 415 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.