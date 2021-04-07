В Украине внесли изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующий приказ подписал глава министерства здравоохранения Максим Степанов.

А ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала о главных изменениях в протоколе на своей странице в Facebook.

Так, для препарата «Тоцилизумаб» теперь регламентировано однократное введение.

В документе указано, что его запрещено использовать за пределами стационара.

Также обновленный протокол регулирует назначение глюкокортикоидов: их дозы могут быть увеличены при ухудшении клинико-лабораторных данных пациента.

Последний раз протокол лечения COVID-19 в Украине обновляли в конце 2020 года. Тогда препарат «Тоцилизумаб» исключили из лечения больных с критическим течением инфекции, а назначать рекомендовали только «тяжелым» пациентам.

А в 2020 года в украинский протокол лечения коронавируса добавили новый метод – введение реконвалесцентной плазмы (выделенной из крови людей, которые переболели COVID-19).

Как мы уже рассказывали ранее, Украина может получить 33 млн доз вакцин от коронавируса. Наша страна договорилась о поставках сразу с несколькими производителями. Первые контракты хотят полностью закрыть до конца весны.

Тем временем, в Европейском агентстве по лекарственным средствам не подтвердили заявление своего же представителя Марко Кавалери о связи вакцины AstraZeneca с тромбозом.