Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) порекомендовала не использовать вакцину против COVID-19 под названием AstraZeneca для людей младше 30 лет из-за риска проявления побочного эффекта — тромбоза.

Подробности передает «ВВС».

После отчета Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA), который показал, что у 79 человек после вакцинации образовались тромбы, консультативный орган рекомендовал людям в возрасте от 18 до 29 лет воздержаться от использования препарата AstraZeneca.

Также, в MHRA заявили, что редкие побочные эффекты не являются доказательством связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза.

Ранее, в марте, в нескольких странах ЕС и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у небольшого числа пациентов, получивших инъекцию этого препарата.

ЕМА в итоге объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого большинство стран возобновили использование вакцины AstraZeneca.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина договорилась о новых поставках в страну вакцин против COVID-19 от нескольких новых производителей. Новые поставки вакцины в страну могут произойти еще до конца весны.

Тем временем, в Украине снизились темпы вакцинации от коронавируса, поскольку заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca).