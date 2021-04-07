В Европейском агентстве по лекарственным средствам не подтвердили заявление своего же представителя Марко Кавалери о связи вакцины AstraZeneca с тромбозом.

Как пишет The Guardian, в EMA заявили, что «еще не пришли к выводу, а исследование на данный момент продолжается».

Свои выводы регулятор ЕС обещает обнародовать в среду/четверг.

Британское Агентство регулирования лекарственных средств и медицинских препаратов также продолжает исследования в этом направлении и пока не имеет подтверждения того, что образование тромбов связано с вакциной AstraZeneca.

Ранее глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам — регулятора Евросоюза, который отвечает за вакцины, — Марко Кавалери подтвердил связь вакцины от коронавируса от AstraZeneca и образования тромбов.

Как известно, о случаях образования тромбов после использования этой вакцины сообщали многие страны. К примеру, 3 апреля сообщалось, что Британское Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) выявило 30 случаев образования тромбов среди введенных 18,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Было зафиксировано 22 случая редкого и специфического типа тромбов в мозговых венах и 8 случаев другого тромбообразования на фоне пониженных тромбоцитов (тромбоцитопения). А в марте трагедия произошла в Грузии, там впала в кому и скончалась после укола вакциной от AstraZeneca 27-летняя медсестра.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что Министерство здравоохранения Нидерландов приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca лиц моложе 60 лет. Такое решение правительства Нидерландов вызвано тем, что в стране обнаружили пять случаев тромбоза у женщин в возрасте от 25 до 65 лет после прививки препаратом AstraZeneca.