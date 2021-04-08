9 апреля иудеи отмечают Песах , а по народному календарю Матрена Настовица. НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что Песах связан с осознанием евреев как народа, он посвящен освобождению еврейского народа от 400-летнего рабства египетского. Считается, что Господь, освобождая избранный народ, послал на египтян десять казней, и только после десяти фараон отпустил евреев. Название праздника происходит от слова ремнях, что на иврите означает «прошел мимо, прошел». В Песаха и Пасхи нет ничего общего. Связывает их только то, что с Новым Заветом, Иисус Христос собрал своих учеников на Тайную вечерю, во время празднования Песаха. Этот праздник длится семь дней с 15-го по двадцать первое число весеннего месяца нисана по еврейскому календарю. Празднование начинается 14 нисана вечером, когда вся семья и гости, пришедшие в дом, собираются за праздничным столом и читают Пасхальную Агаду — историю Исхода евреев из Египта. Эта трапеза называется «седер».

матрона Настовица

Матрона Фессалоникийская, память которой отмечается в этот день, жила в Салониках в 3-4 веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала ее к отступничества от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и втайне от госпожи ходила в церковь. Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрену палками, а затем оставила умирать в одной из ячеек в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого было недолгим — на том же самом месте стены она сама споткнулась, упала и разбилась. Одно из прозвищ Матроны — Настовица — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом.

Приметы на 9 апреля

Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться.

Если чайки кричат вечером в день Матроны Настовици, то на следующий день будет ясно.

Если они кричат низко, то будет засуха летом.

Иней и туман утром — год будет очень урожайным.

Напомним, Предстоятель Православной церкви, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть , но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.