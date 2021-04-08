Информация о том, что действующий президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок, накручивается СМИ, он сам еще не решил.

Об этом в интервью «Новому времени» сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

«Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-нибудь конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент», — заявил Тимошенко.

СМИ напоминают, что в марте глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия будет просить Зеленского идти на второй срок. А пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение COVID-паспортов.