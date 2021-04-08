7 апреля прошла экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе, созванная по инициативе Украины.

По сообщению украинской делегации, обсуждался один вопрос — возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года.

Стороны подтвердили:

— готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года,

— что не осталось никаких дополнительных условий для этого.

По итогам заседания в украинской делегации заявили, что, несмотря на то что стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, Россия заблокировала подписание итогового заявления: «Совместное заявления по факту, которое предложил координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ Халитом Чевик, и в пользу принятия которого высказалась украинская сторона, не приняли».

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович уточнил, что «Россия и боевики придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком», но при этом все стороны согласились, что «не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня».Россия наращивает войска на границе с Украиной — что это значит: мнения экспертов

Отметим, представитель России на переговорах ТКГ Борис Грызлов заявил, что заседание закончилось безрезультатно. Он также обвинил представителей Украины в блокировании «конкретных предложений»: «Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации».

Как сообщалось ранее, на Донбассе 8 апреля боевики уже 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб.

